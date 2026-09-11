Соболенко — Рыбакина: история встреч перед финальным матчем на US Open — 2026

Первая ракетка мира Арина Соболенко и Елена Рыбакина (вторая в рейтинге WTA) в финале US Open — 2026 поспорят не только за титул, но и за преимущество в очном противостоянии. Перед решающим матчем перевес остаётся на стороне белоруски.
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Соболенко выиграла 10 из 17 предыдущих встреч с Рыбакиной. При этом на харде соперницы одержали по семь побед. В нынешнем сезоне теннисистки уже встречались в финале Australian Open — 2026 — тогда сильнее оказалась Рыбакина, победившая со счётом 6:4, 4:6, 6:4. После этого Соболенко взяла реванш на турнирах WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Майами.
На US Open белоруска и представительница Казахстана сыграют друг против друга впервые. Соболенко подходит к финалу в статусе двукратной действующей чемпионки турнира.
Решающий матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 12 сентября.
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