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Соболенко — Рыбакина: история встреч перед финалом US Open — 2026

Соболенко — Рыбакина: история встреч перед финальным матчем на US Open — 2026
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Первая ракетка мира Арина Соболенко и Елена Рыбакина (вторая в рейтинге WTA) в финале US Open — 2026 поспорят не только за титул, но и за преимущество в очном противостоянии. Перед решающим матчем перевес остаётся на стороне белоруски.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Соболенко выиграла 10 из 17 предыдущих встреч с Рыбакиной. При этом на харде соперницы одержали по семь побед. В нынешнем сезоне теннисистки уже встречались в финале Australian Open — 2026 — тогда сильнее оказалась Рыбакина, победившая со счётом 6:4, 4:6, 6:4. После этого Соболенко взяла реванш на турнирах WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Майами.

На US Open белоруска и представительница Казахстана сыграют друг против друга впервые. Соболенко подходит к финалу в статусе двукратной действующей чемпионки турнира.

Решающий матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 12 сентября.

Расписание матчей US Open — 2026 (женщины)
Турнирная сетка US Open — 2026 (женщины)
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