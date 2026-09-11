Рыбакина и Соболенко в финале US Open, «Комо» разгромил «РБ Лейпциг» в ЛЧ. Главное к утру
В финале US Open — 2026 сыграют первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (вторая в рейтинге WTA), «Комо» разгромил «РБ Лейпциг» в первом матче Лиги чемпионов в истории клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Елена Рыбакина обыграла Кори Гауфф и вышла в финал US Open — 2026.
- Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу в полуфинале US Open — 2026.
- «Комо» Фабрегаса разгромил «РБ Лейпциг» в первом матче Лиги чемпионов в истории клуба.
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