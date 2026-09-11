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11 сентября главные новости спорта, теннис, US Open — 2026, WTA, футбол, ЛЧ, РПЛ, Кубок России, хоккей, КХЛ

Рыбакина и Соболенко в финале US Open, «Комо» разгромил «РБ Лейпциг» в ЛЧ. Главное к утру
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В финале US Open — 2026 сыграют первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (вторая в рейтинге WTA), «Комо» разгромил «РБ Лейпциг» в первом матче Лиги чемпионов в истории клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Елена Рыбакина обыграла Кори Гауфф и вышла в финал US Open — 2026.
  2. Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу в полуфинале US Open — 2026.
  3. «Комо» Фабрегаса разгромил «РБ Лейпциг» в первом матче Лиги чемпионов в истории клуба.
  4. СКА прервал победную серию, проиграв в Москве «Спартаку».
  5. Определились все пары пятого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/2027.
  6. Трансфер Самородова в «Спартак» сорвался из-за медосмотра.
  7. «Бавария» забила пять мячей «Будё-Глимт» в ЛЧ, Хайкин был заменён в перерыве из-за травмы.
  8. Четыре футболиста и два тренера пропустят 8-й тур РПЛ из-за дисквалификаций.
  9. Минское «Динамо» потерпело второе домашнее поражение на старте сезона, уступив «Шанхаю».
  10. Украинский «Шахтёр» сыграл вничью с ПСВ в 1-м туре Лиги чемпионов.
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