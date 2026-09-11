Рыбакина и Соболенко в финале US Open, «Комо» разгромил «РБ Лейпциг» в ЛЧ. Главное к утру

В финале US Open — 2026 сыграют первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (вторая в рейтинге WTA), «Комо» разгромил «РБ Лейпциг» в первом матче Лиги чемпионов в истории клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».