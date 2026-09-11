«Не смотрю сетки вообще». Российская теннисистка Яценко — о дебюте на US Open

Российская теннисистка Полина Яценко поделилась первыми впечатлениями от сетки US Open, где она дебютировала в основе.

«Когда увидела свою сетку в квалификации, подумала, что имею высокие шансы выйти в основу? Я не смотрю сетки вообще. Никогда не знаю, кто будет моим следующим соперником, не загадываю наперёд, поэтому на US Open я от матча к матчу узнавала, с кем дальше играю. Играла турнир с верой в себя, понимала, что будет сложно, но считала, что победа должна быть за мной», — сказала Яценко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Полиной Яценко читайте на «Чемпионате» сегодня, 11 сентября, в 12:00 мск.