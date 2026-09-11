Зверев — Хачанов: во сколько начало полуфинала US Open — 2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 сентября, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель России Карен Хачанов, занимающий в мировом рейтинге 50-е место. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Зверевым и Хачановым. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Действующим чемпионом US Open является испанец Кар