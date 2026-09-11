Гауфф — о US Open: худший для меня матч — четвертьфинал, я вернулась к старым привычкам

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф считает, что остальные женщины в полуфинале US Open, которые старше её на 3–4 года, мотивируют её продолжать работать и посмотреть, где будет её уровень через несколько лет.

«Думаю, я почти все матчи играла на своих условиях. Худший для меня матч — наверное, четвертьфинал, где я вернулась к каким‑то старым привычкам. Но за 24 часа мне удалось это поменять. Я смотрю на других женщин, на остальных полуфиналисток — они старше меня. На три, на четыре года. Пытаюсь понять, сколько работы я вложила, как далеко продвинулась. А сейчас мне просто хочется продолжать вкладывать труд ещё год, два и посмотреть, где я буду в 24, в 25 лет. И куда может завести меня моя игра. Надеюсь, это будут победные матчи вроде этого», — сказала Гауфф на пресс-конференции.