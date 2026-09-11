«Нужно понять, что произошло». Гауфф — о поражении от Рыбакиной на US Open

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение в полуфинале US Open — 2026. Она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

«Она сыграла действительно хорошо. Мне показался хорошим этот матч. Честно говоря, всё решилось несколькими моими геймами на подаче в обоих сетах и я не совсем удержала подачу. Мне нужно будет пересмотреть всё и понять, что произошло. Она отлично делает свою работу — присутствует в каждом розыгрыше и оказывает большое давление и на подачу, и на приём. Ей удалось держать линию чуть лучше, чем мне сегодня», — сказала Гауфф на пресс-конференции.