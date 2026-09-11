«Переругались со всей командой». Полина Яценко — о подготовке к дебютному US Open

Российская теннисистка Полина Яценко рассказала, с какой подготовкой она приехала на US Open, где впервые в карьере вышла в основную сетку.

«Мы провели очень большую работу и, в принципе, ждали такого результата, просто не знали, когда он случится, потому что американская серия, мягко говоря, была ужасной. Ничего не получалось. И морально, и физически никак не могли встать на рельсы, найти правильное направление в работе. Попереругались со всей командой. Но, слава богу, когда закончились соревнования в Цинциннати и началась подготовка к US Open, мы смогли найти компромисс и ключик в нашей работе. Поняли, на чём сфокусироваться и на что нужно обратить внимание. Так что я просто работала, молча, без комментариев. Смирилась и доверилась тренеру», — сказала Яценко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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