Александр Зверев — Карен Хачанов: история встреч перед полуфиналом US Open — 2026

Сегодня, 11 сентября, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель России Карен Хачанов, занимающий в мировом рейтинге 50-е место. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Зверевым и Хачановым. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата». Зверев ведёт по личным встречам с Хачановым со счётом 6-3. Карен побеждал немецкого теннисиста на «Мастерсах» в Париже-2018 (где стал чемпионом), в Монреале-2019 и в Торонто-2025 (в полуфинале).