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Александр Зверев – Карен Хачанов: история встреч перед полуфиналом US Open – 2026

Александр Зверев — Карен Хачанов: история встреч перед полуфиналом US Open — 2026
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Сегодня, 11 сентября, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель России Карен Хачанов, занимающий в мировом рейтинге 50-е место. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Зверевым и Хачановым. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата». Зверев ведёт по личным встречам с Хачановым со счётом 6-3. Карен побеждал немецкого теннисиста на «Мастерсах» в Париже-2018 (где стал чемпионом), в Монреале-2019 и в Торонто-2025 (в полуфинале).