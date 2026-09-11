«Мы отлично справляемся». Рыбакина — команде после выхода в финал US Open — 2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в финал US Open — 2026 поблагодарила свою команду за поддержку.

«У меня фантастическая команда, все они хорошие люди, и это, безусловно, помогает. За последний год многое произошло вне корта. Теперь я наконец-то полностью сосредоточена на теннисе: не всегда могу показывать свой лучший результат, всегда бывают взлёты и падения, думаю, что мы отлично справляемся. Без них было бы очень сложно достичь такого высокого уровня: будем надеяться, что мы сделаем всё возможное, чтобы оставаться на нём как можно дольше», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.