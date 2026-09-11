Яценко прокомментировала трёхчасовой матч с Сарасуа в первом круге US Open — 2026

Российская теннисистка Полина Яценко вспомнила, как ей удалось одержать победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа (4:6, 6:4, 7:6(10:7)) в первом круге US Open – 2026.
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«Я очень сильно волновалась, хотя знала, что мне это по силам. И всё зависело от того, насколько я смогу справиться с нервами. В начале второго сета было очень сложно справиться с нервами, никак не получалось сфокусироваться на том, что нужно делать. В какой-то момент я уже вообще отчаялась, но именно в этот момент словила себя на мысли, что у меня есть очень хорошая возможность проявить себя и будет очень обидно, если я просто сдамся и поддамся этому негативному настроению. Я решила: «Проиграю — и ничего страшного». Просто старалась сделать то, что от меня требуется тактически. Думала о каждом следующем розыгрыше. В итоге я очень хотела победить. Наверное, даже больше, чем моя соперница», — сказала Яценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.
Полную версию интервью с Полиной Яценко читайте на «Чемпионате».
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