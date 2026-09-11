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«Соболенко тоже человек». Полина Яценко рассказала о матче с Ариной на US Open — 2026

«Соболенко тоже человек». Полина Яценко рассказала о матче с Ариной на US Open — 2026
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160-я ракетка мира Полина Яценко поделилась эмоциями от встречи с Ариной Соболенко (1:6, 1:6) во втором круге US Open – 2026.

US Open (ж). 2-й круг
03 сентября 2026, четверг. 02:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Полина Яценко
160
Россия
Полина Яценко
П. Яценко

«Я не думала о том, что играю с Ариной. Да, совсем абстрагироваться от того, что ты играешь с ней, сложно. Она первая ракетка мира, а это в любом случае означает, что у человека колоссальный уровень и опыт. Для меня же это всё происходило впервые, было тяжелее справиться.

Не отказываюсь от своих слов о том, что она тоже человек, тоже проигрывает. Просто для того, чтобы её обыграть, нужно очень-очень много работать, что мы дальше и будем делать», — сказала Яценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Полиной Яценко читайте на «Чемпионате».

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