«Соболенко тоже человек». Полина Яценко рассказала о матче с Ариной на US Open — 2026

160-я ракетка мира Полина Яценко поделилась эмоциями от встречи с Ариной Соболенко (1:6, 1:6) во втором круге US Open – 2026.

«Я не думала о том, что играю с Ариной. Да, совсем абстрагироваться от того, что ты играешь с ней, сложно. Она первая ракетка мира, а это в любом случае означает, что у человека колоссальный уровень и опыт. Для меня же это всё происходило впервые, было тяжелее справиться.

Не отказываюсь от своих слов о том, что она тоже человек, тоже проигрывает. Просто для того, чтобы её обыграть, нужно очень-очень много работать, что мы дальше и будем делать», — сказала Яценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Полиной Яценко читайте на «Чемпионате».