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Полина Яценко рассказала о новых спонсорах после дебюта на US Open — 2026

Полина Яценко рассказала о новых спонсорах после дебюта на US Open — 2026
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Российская теннисистка Полина Яценко после дебюта на US Open – 2026 рассказала, какие компании предложили ей сотрудничество.

«Получила предложение от агентства Edge. Достаточно много игроков с ними сотрудничают. Что касается других брендов — нет. Я верна своему бренду 7/6. По-прежнему не отказываюсь от слов, что их одежда была для меня создана (смеётся).

То же самое с ракетками Solinco, которыми я играю уже 10 лет. Кстати, представитель компании был на всех моих матчах, за что ему спасибо», — сказала Яценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Полиной Яценко читайте на «Чемпионате».

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