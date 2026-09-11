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Яценко поделилась тем, о чём они говорили с Соболенко после матча на US Open

Яценко поделилась тем, о чём они говорили с Соболенко после матча на US Open
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160-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко поделилась тем, что они с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Ариной Соболенко сказали друг другу у сетки после матча на US Open – 2026. Полина проиграла Арине со счётом 1:6, 1:6.

US Open (ж). 2-й круг
03 сентября 2026, четверг. 02:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Полина Яценко
160
Россия
Полина Яценко
П. Яценко

«Она мне сказала, что всё происходящее нормально и все через это проходят. Когда в первый раз играешь на таком корте, всех «накрывает». Я сказала, что у меня просто тахикардия началась от всего этого. Она ответила, что я молодец и всё будет хорошо», — сказала Яценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Полиной Яценко читайте на «Чемпионате».

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