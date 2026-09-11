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Россиянка Яценко рассказала, кто тренировал её во время дебюта на US Open

Россиянка Яценко рассказала, кто тренировал её во время дебюта на US Open
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Российская теннисистка Полина Яценко рассказала о команде, которая поддерживала её во время US Open – 2026.

«Со мной на US Open был мой главный тренер Кобзарь Иван Николаевич, с которым мы работаем уже 10 лет. Также с нами ездил спарринг из нашей академии, но они с другой девочкой уехали чуть раньше, и до конца турнира со мной уже был только мой тренер. Дистанционно поддерживали мои родители. На валидоле сидели, смотрели мои матчи (улыбается). Болели все родственники, весь Мурманск, Воронеж. Также хотелось бы сказать большое спасибо Андрею и Карине, это друзья нашей семьи, которые очень большой вклад внесли в развитие моей карьеры. Благодаря этому у меня была возможность играть», — сказала Яценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Полиной Яценко читайте на «Чемпионате».

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