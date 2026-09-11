Полина Яценко раскрыла планы после дебюта на US Open — 2026

140-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко раскрыла планы на остаток сезона после успешного US Open – 2026.

«Дай бог, всё будет хорошо и по здоровью, и по внешним факторам, планируем с 21 сентября сыграть семь турниров WTA подряд. Потом отправимся на предсезонную подготовку. Не уверена, что будем что-то играть в декабре. Там есть 100-тысячник [турнир серии W100] в Дубае. Как вариант, его можно сыграть перед Австралией, почему нет? Но будем смотреть по самочувствию», — сказала Яценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Полиной Яценко читайте на «Чемпионате».