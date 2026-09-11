Сегодня, 11 сентября, и в ночь на 12 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч предпоследнего круга турнира.

Теннис. US Open – 2026, мужчины. Расписание матчей на 11 сентября (время начала московское):

22:00. Александр Зверев (Германия) – Карен Хачанов (Россия);

2:00 (12 сентября). Фрэнсис Тиафо (США) – Бен Шелтон (США).

Действующим чемпионом US Open является испанец Карлос Алькарас, ранее уступивший в четвертьфинале Бену Шелтону.