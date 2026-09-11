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US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 11 сентября

US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 11 сентября
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Сегодня, 11 сентября, и в ночь на 12 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч предпоследнего круга турнира.

Теннис. US Open – 2026, мужчины. Расписание матчей на 11 сентября (время начала московское):

  • 22:00. Александр Зверев (Германия) – Карен Хачанов (Россия);
  • 2:00 (12 сентября). Фрэнсис Тиафо (США) – Бен Шелтон (США).

Действующим чемпионом US Open является испанец Карлос Алькарас, ранее уступивший в четвертьфинале Бену Шелтону.

Календарь US Open — 2026 (м)
Турнирная сетка US Open — 2026 (м)
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