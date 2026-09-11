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Рыбакина и Соболенко сразятся во втором подряд финале турнира «Большого шлема» на харде

Рыбакина и Соболенко сразятся во втором подряд финале турнира «Большого шлема» на харде
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Во втором подряд финале турнира «Большого шлема» на хардовом покрытии сразятся нынешняя первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге второе место. Теннисистки сыграют друг с другом в заключительном матче US Open – 2026. В полуфинале обе спортсменки одолели американских теннисисток: Соболенко – Джессику Пегулу, Рыбакина – Кори Гауфф. Рыбакина благодаря выходу в полуфинал US Open станет первой ракеткой мира после обновления рейтинга.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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