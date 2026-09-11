Рыбакина и Соболенко сразятся во втором подряд финале турнира «Большого шлема» на харде

Во втором подряд финале турнира «Большого шлема» на хардовом покрытии сразятся нынешняя первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге второе место. Теннисистки сыграют друг с другом в заключительном матче US Open – 2026. В полуфинале обе спортсменки одолели американских теннисисток: Соболенко – Джессику Пегулу, Рыбакина – Кори Гауфф. Рыбакина благодаря выходу в полуфинал US Open станет первой ракеткой мира после обновления рейтинга.