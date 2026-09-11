«Зрители по-настоящему поддержали Кори». Рыбакина — об атмосфере в 1/2 финала на US Open
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о полуфинальном матче с американкой Кори Гауфф (3:6, 6:4, 6:4) и об атмосфере на стадионе имени Артура Эша.
US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 04:00 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|4
|4
|
|6
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Это был отличный матч, и, конечно, многие хотели, чтобы Кори сегодня победила. Это нормально. Думаю, все это понимают. Вначале я чувствовала