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«Одно решение может всё изменить». Рыбакина — о предстоящем финале US Open с Соболенко

«Одно решение может всё изменить». Рыбакина — о предстоящем финале US Open с Соболенко
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась настроем на финал US Open — 2026, где она сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Мы много раз играли вместе. Мы также тренировались вместе. Она очень агрессивная теннисистка. Против неё сложно играть, как психологически, так и физически, потому что у неё очень мощная игра и отличная подача.

Мне придётся выложиться на полную, подавать против Арины как можно лучше и принимать правильные решения в нужный момент, потому что чаще вс