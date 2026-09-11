«Одно решение может всё изменить». Рыбакина — о предстоящем финале US Open с Соболенко

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась настроем на финал US Open — 2026, где она сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

«Мы много раз играли вместе. Мы также тренировались вместе. Она очень агрессивная теннисистка. Против неё сложно играть, как психологически, так и физически, потому что у неё очень мощная игра и отличная подача.

Мне придётся выложиться на полную, подавать против Арины как можно лучше и принимать правильные решения в нужный момент, потому что чаще вс