Рыбакина: чувствую себя молодой, но с годами моё тело приобретает некоторые недостатки

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своём физическом состоянии.

«Я чувствую себя молодой, но моё тело, конечно, с годами приобретает некоторые недостатки, которые, скажем так, не исчезают полностью. Некоторые проблемы остаются. Иногда они просто становятся серьёзнее, иногда в некоторые моменты улучшаются, и с этим всегда нужно работать.

Поэтому важно иметь правильных людей рядом. Чувствую, что без них было бы очень трудно достичь этого уровня. Надеюсь, если мы будем всё делать правильно и продолжать много работать, мне удастся сохранить форму дольше», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.