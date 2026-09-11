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Рыбакина: чувствую себя молодой, но с годами моё тело приобретает некоторые недостатки

Рыбакина: чувствую себя молодой, но с годами моё тело приобретает некоторые недостатки
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своём физическом состоянии.

«Я чувствую себя молодой, но моё тело, конечно, с годами приобретает некоторые недостатки, которые, скажем так, не исчезают полностью. Некоторые проблемы остаются. Иногда они просто становятся серьёзнее, иногда в некоторые моменты улучшаются, и с этим всегда нужно работать.

Поэтому важно иметь правильных людей рядом. Чувствую, что без них было бы очень трудно достичь этого уровня. Надеюсь, если мы будем всё делать правильно и продолжать много работать, мне удастся сохранить форму дольше», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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