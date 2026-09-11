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Рыбакина и Соболенко первые с 1994 года, кто сыграет в финалах двух хардовых ТБШ за сезон

Рыбакина и Соболенко первые с 1994 года, кто сыграет в финалах двух хардовых ТБШ за сезон
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Лишь во второй раз с 1988 года, когда Australian Open стал хардовым турниром «Большого шлема», в финале двух мэйджоров на этом покрытии в рамках одного сезона встретится одна и та же пара теннисисток. В финале US Open – 2026 сразятся нынешняя первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге второе место. Несмотря на выход в финал и потенциальный титул, Соболенко потеряет первую строчку рейтинга WTА по итогам турнира — первой ракеткой мира станет Рыбакина.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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