Рыбакина и Соболенко первые с 1994 года, кто сыграет в финалах двух хардовых ТБШ за сезон

Лишь во второй раз с 1988 года, когда Australian Open стал хардовым турниром «Большого шлема», в финале двух мэйджоров на этом покрытии в рамках одного сезона встретится одна и та же пара теннисисток. В финале US Open – 2026 сразятся нынешняя первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге второе место. Несмотря на выход в финал и потенциальный титул, Соболенко потеряет первую строчку рейтинга WTА по итогам турнира — первой ракеткой мира станет Рыбакина.