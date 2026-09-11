«Вероятно, 99,9% зрителей поддерживали только меня». Гауфф — о публике на US Open
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о поддержке публики в полуфинальном матче на US Open — 2026. Кори проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 6:3, 4:6, 4:6.
US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 04:00 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|4
|4
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|6
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Это очень много значит. В конце всегда больно чувствовать… ну, я знаю, это не полное разочарование, но просто не удалось одержать для них победу. Они определённо поддерживали меня на протяжении многих матчей. Чувствую их поддержку д