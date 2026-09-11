«Вероятно, 99,9% зрителей поддерживали только меня». Гауфф — о публике на US Open

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о поддержке публики в полуфинальном матче на US Open — 2026. Кори проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

«Это очень много значит. В конце всегда больно чувствовать… ну, я знаю, это не полное разочарование, но просто не удалось одержать для них победу. Они определённо поддерживали меня на протяжении многих матчей. Чувствую их поддержку д