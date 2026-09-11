Фрэнсис Тиафо — Бен Шелтон: история личных встреч перед полуфиналом US Open — 2026

В ночь с 11 на 12 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся два американских теннисиста: 12-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон, занимающий в мировом рейтинге девятое место.

Начало матча запланировано на 2:00 мск 12 сентября. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре