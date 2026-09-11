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Фрэнсис Тиафо – Бен Шелтон: история личных встреч перед полуфиналом US Open – 2026

Фрэнсис Тиафо — Бен Шелтон: история личных встреч перед полуфиналом US Open — 2026
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В ночь с 11 на 12 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся два американских теннисиста: 12-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон, занимающий в мировом рейтинге девятое место.

US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:00 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Начало матча запланировано на 2:00 мск 12 сентября. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре