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«В этом как раз её сила». Гауфф призналась, что ей сложно считывать эмоции Рыбакиной

«В этом как раз её сила». Гауфф призналась, что ей сложно считывать эмоции Рыбакиной
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф призналась, что ей сложно считывать эмоции представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на корте. Гауфф уступила Рыбакиной (6:3, 4:6, 4:6) в матче 1/2 финала US Open.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 04:00 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Елена, наверное… я не хочу сказать бесшабашная, потому что это не так, но просто никогда не показывает реакции. Увере