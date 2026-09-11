«В этом как раз её сила». Гауфф призналась, что ей сложно считывать эмоции Рыбакиной

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф призналась, что ей сложно считывать эмоции представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на корте. Гауфф уступила Рыбакиной (6:3, 4:6, 4:6) в матче 1/2 финала US Open.

«Елена, наверное… я не хочу сказать бесшабашная, потому что это не так, но просто никогда не показывает реакции. Увере