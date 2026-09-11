«В этом как раз её сила». Гауфф призналась, что ей сложно считывать эмоции Рыбакиной
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф призналась, что ей сложно считывать эмоции представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на корте. Гауфф уступила Рыбакиной (6:3, 4:6, 4:6) в матче 1/2 финала US Open.
US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 04:00 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|4
|4
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|6
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Елена, наверное… я не хочу сказать бесшабашная, потому что это не так, но просто никогда не показывает реакции. Увере