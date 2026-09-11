«Думаю только про следующий год». Кори Гауфф — о планах после поражения на US Open

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф назвала свои ближайшие цели после поражения в полуфинале US Open. Она проиграла Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

«Сейчас я думаю только про следующий год. Думаю, каждый Открытый чемпионат США — без обид в адрес других турниров — это тот турнир, на котором я больше всего сосредоточена, чтобы улучшиться к