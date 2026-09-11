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«Думаю только про следующий год». Кори Гауфф — о планах после поражения на US Open

«Думаю только про следующий год». Кори Гауфф — о планах после поражения на US Open
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф назвала свои ближайшие цели после поражения в полуфинале US Open. Она проиграла Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 04:00 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Сейчас я думаю только про следующий год. Думаю, каждый Открытый чемпионат США — без обид в адрес других турниров — это тот турнир, на котором я больше всего сосредоточена, чтобы улучшиться к