«Думаю только про следующий год». Кори Гауфф — о планах после поражения на US Open
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф назвала свои ближайшие цели после поражения в полуфинале US Open. Она проиграла Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 4:6, 4:6.
US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 04:00 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|4
|4
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|6
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Сейчас я думаю только про следующий год. Думаю, каждый Открытый чемпионат США — без обид в адрес других турниров — это тот турнир, на котором я больше всего сосредоточена, чтобы улучшиться к