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«Это её лучший матч за весь год». Пегула — о поражении от Соболенко на US Open

«Это её лучший матч за весь год». Пегула — о поражении от Соболенко на US Open
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала поражение в полуфинале US Open — 2026. Она уступила белоруске Арине Соболенко со счётом 5:7, 2:6.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 02:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Я думаю, это определённо — и вы можете спросить её об этом — был её лучший матч за весь год. Мне кажется, её уровень был невероятным. Возможно, вначале она немного ошибалась во времени, но я думаю, что мы обе играли и подавали хорошо. После этого… ну, я не знаю, кто её сегодня разозлил; надеюсь, не я, хотя, может быть, и я (смеётся). Она играла на впечатляющем, невероятно высоком уровне. Честно говоря, не знаю, что ещё я могла бы сделать сегодня», — сказала Пегула на пресс-конференции.