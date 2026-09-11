«Это её лучший матч за весь год». Пегула — о поражении от Соболенко на US Open

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала поражение в полуфинале US Open — 2026. Она уступила белоруске Арине Соболенко со счётом 5:7, 2:6.

«Я думаю, это определённо — и вы можете спросить её об этом — был её лучший матч за весь год. Мне кажется, её уровень был невероятным. Возможно, вначале она немного ошибалась во времени, но я думаю, что мы обе играли и подавали хорошо. После этого… ну, я не знаю, кто её сегодня разозлил; надеюсь, не я, хотя, может быть, и я (смеётся). Она играла на впечатляющем, невероятно высоком уровне. Честно говоря, не знаю, что ещё я могла бы сделать сегодня», — сказала Пегула на пресс-конференции.