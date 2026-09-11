«Хотела бы завершить год на высокой ноте». Джессика Пегула — о планах на остаток сезона

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, довольна ли своими результатами в этом сезоне, а также поделилась планами на остаток сезона.

«Не знаю, довольна ли я результатом, но думаю, что лето выдалось очень удачным. Что касается результатов, то после завершения турниров «Большого шлема» я дошла до двух полуфиналов, четвертьфинала Уимблдона… жаль, но у меня уже был невероятный год. Есть ещё цели и поводы для радости. Все ведущие игроки показывают очень высокий уровень, поэтому я хотела бы завершить год на высокой ноте, зарекомендовать себя как претендентка на финал WTA и закончить сезон с очень хорошим рейтингом. Теперь мне нужно защитить очки в Азии.

Не знаю, насколько уместно слово «довольна», но я удовлетворена тем, как сложился мой год. Мой тренер посоветовал мне помнить о «Ролан Гаррос», где я проиграла в первом раунде. С тех пор у меня 22 победы и 5 поражений. Это впечатляет. Не стоит об этом забывать. Я смогла оправиться после очень тяжёлой недели и очень тяжёлого поражения, что сделало меня сильнее. Старалась сосредоточиться на этом и на том, как я восстанавливалась после матчей, в которых была не в лучшей форме на протяжении всего года: думаю, именно поэтому у меня такой стабильный год. Кроме того, прохождение дальше, чем обычно, на турнирах «Большого шлема» — это всегда хороший знак», — сказала Пегула на пресс-конференции.