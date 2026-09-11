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Читатели «Чемпионата» верят в победу Елены Рыбакиной на US Open — 2026

Читатели «Чемпионата» верят в победу Елены Рыбакиной на US Open — 2026
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Завершился опрос среди читателей «Чемпионата», в котором было предложено выбрать потенциальную чемпионку US Open – 2026 в женском одиночном разряде среди вышедших в полуфинал теннисисток. По итогам опроса победу одержала вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина, которая в полуфинале одолела американку Кори Гауфф со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Нынешняя первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, вышедшая в финал после победы над Джессикой Пегулой (7:5, 6:2), также набрала значительное количество голосов, но уступила Рыбакиной.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с общими результатами опроса о возможной победительнице мэйджора в Нью-Йорке.

В финале соревнований сразятся Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Их матч запланирован на 23:00 мск 12 сентября.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Турнирная сетка US Open — 2026 (ж)
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