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«Она обыграла бы 99% теннисисток в туре». Джессика Пегула — об Арине Соболенко

«Она обыграла бы 99% теннисисток в туре». Джессика Пегула — об Арине Соболенко
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, каковы шансы остальных участников тура против белоруски Арины Соболенко. Пегула проиграла Соболенко в 1/2 финала US Open — 2026 со счётом 5:7, 2:6.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 02:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Это очень сложный для меня матч. Я всегда бью по мячу очень чисто, поэтому, когда она играет со мной на равных, она может показать очень высокий уровень. Я не такая, как Рыбакина; не могу выйти из таких розыгрышей с помощью своей подачи. Не думаю, что сегодня я плохо подавала, делала это очень хорошо, но не такая, как Рыбакина в такой ситуации, и не такая, как Гауфф, которая может полагаться на невероятную физическую подготовку.

Судя по е