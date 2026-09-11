«Она обыграла бы 99% теннисисток в туре». Джессика Пегула — об Арине Соболенко

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, каковы шансы остальных участников тура против белоруски Арины Соболенко. Пегула проиграла Соболенко в 1/2 финала US Open — 2026 со счётом 5:7, 2:6.

«Это очень сложный для меня матч. Я всегда бью по мячу очень чисто, поэтому, когда она играет со мной на равных, она может показать очень высокий уровень. Я не такая, как Рыбакина; не могу выйти из таких розыгрышей с помощью своей подачи. Не думаю, что сегодня я плохо подавала, делала это очень хорошо, но не такая, как Рыбакина в такой ситуации, и не такая, как Гауфф, которая может полагаться на невероятную физическую подготовку.

Судя по е