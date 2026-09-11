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«Это нормально, это спорт». Соболенко высказалась о потере лидерства в рейтинге WTA

«Это нормально, это спорт». Соболенко высказалась о потере лидерства в рейтинге WTA
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что по окончании US Open потеряет лидирующую позицию в рейтинге WTA, уступив её Елене Рыбакиной. В полуфинале мэйджора в Нью-Йорке Соболенко одолела американку Джессику Пегулу (7:5, 6:2).

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 02:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Я осознаю, насколько сложно достичь звания первой ракетки мира. Это было одной из моих целей. Но сейчас я особо ничего не могу поделать c этим. Выступала не очень хорошо в середине сезона, Елена перехватила инициативу и заняла первое место. Я всего лишь могу сфокусироваться на себе, быть здес