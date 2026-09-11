Арина Соболенко оценила свою победу над Джессикой Пегулой в 1/2 финала US Open — 2026

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свою победу в полуфинале US Open – 2026 над американкой Джессикой Пегулой со счётом 7:5, 6:2.

«Я очень счастлива, что смогла сыграть на столь высоком уровне, особенно с Джессикой. В наших последних матчах ей удавалось довести меня до предела, с ней всегда непросто побеждать. То, что я добыла эту победу в двух сетах, меня невероятно впечатлило, пр