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Арина Соболенко оценила свою победу над Джессикой Пегулой в 1/2 финала US Open — 2026

Арина Соболенко оценила свою победу над Джессикой Пегулой в 1/2 финала US Open — 2026
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свою победу в полуфинале US Open – 2026 над американкой Джессикой Пегулой со счётом 7:5, 6:2.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 02:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Я очень счастлива, что смогла сыграть на столь высоком уровне, особенно с Джессикой. В наших последних матчах ей удавалось довести меня до предела, с ней всегда непросто побеждать. То, что я добыла эту победу в двух сетах, меня невероятно впечатлило, пр