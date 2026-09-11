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«Не терпится увидеть вас всех». Хольгер Руне — о предстоящем выступлении на Кубке Дэвиса

«Не терпится увидеть вас всех». Хольгер Руне — о предстоящем выступлении на Кубке Дэвиса
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Бывшая четвёртая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что ему не терпится выступить на Кубке Дэвиса. Руне вернётся на соревнования после длительного восстановления из-за травмы, полученной в октябре 2025 года. Он выйдет на корт в матче Кубка Дэвиса между сборными Дании и Болгарии.

«Не терпится увидеть вас всех на следующей неделе на Кубке Дэвиса», — написал Руне в социальных сетях.

Напомним, 23-летний Хольгер Руне не принимает участия в поединках с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером.

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