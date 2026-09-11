Соболенко ответила, мотивировал ли её проигрыш Пегуле в Берлине хорошо сыграть на US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, мотивировал ли её проигрыш Джессике Пегуле с «баранкой» на турнире в Берлине в июне (6:4, 7:6 (7:4), 0:6) блестяще сыграть с этой соперницей в полуфинале US Open — 2026. В предпоследнем круге мэйджора в Нью-Йорке Соболенко одолела Пегулу со счётом 7:5, 6:2.

«Нет, думаю, что в Берлине она сыграла на прекрасном уровне. Мне почти ничего не оставалось делать. Это заставило меня чувствовать, что в последующих встречах, как сегодня, у меня почти не будет шансов. Но я понимала, что нужно подойти к такому матчу сконцентрированной от начала и до конца. Думаю, это помогло мне так выступить сегодня. Но да, меня лучше не злить (смеётся)», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.