Стефанос Циципас назвал игрока ATP, от которого он ожидает победы на US Open — 2026

53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что ожидает победы американца Бена Шелтона на Открытом чемпионате США — 2026.

«Бен Шелтон. Было бы здорово увидеть победу американца из Атланты», — приводит слова Циципаса Tennis Head.

Стефанос Циципас в четвёртом круге соревнований проиграл Бену Шелтону со счётом 2:6, 3:6, 4:6. В 1/4 финала американец оказался сильнее испанца Карлоса Алькараса (6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7). За выход в финал Бен поспорит со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующий чемпион соревнований — испанский теннисист Карлос Алькарас.