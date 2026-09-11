Хачанов — Зверев: онлайн-трансляция 1/2 финала US Open — 2026 начнётся не ранее 22:00

Сегодня, 11 сентября, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поборется за выход в финал Открытого чемпионата США — 2026 со вторым номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым. Встреча начнётся не ранее 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Кареном и Александром.
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Счёт личных встреч — 6-3 в пользу Зверева (5-3 на харде). Карен побеждал его на «Мастерсах» в Париже-2018 (где стал чемпионом), в Монреале-2019 и в Торонто-2025 (в полуфинале). Александр был сильнее в Санкт-Петербурге-2016, на «Ролан Гаррос» — 2018, в финале Олимпиады в Токио в 2021 году, на «Мастерсах» в Майами и Цинциннати в 2024-м и в Цинциннати-2025 — правда, там Хачанов снялся при счёте 5:7, 0:3.
Открытый чемпионат США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.
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