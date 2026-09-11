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Карен Хачанов — Александр Зверев: онлайн-трансляция 1/2 финала US Open — 2026 началась

Карен Хачанов — Александр Зверев: онлайн-трансляция 1/2 финала US Open — 2026 началась
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Сегодня, 11 сентября, на US Open — 2026 стартовал матч 1/2 финала, где 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сражается со вторым номером мирового рейтинга представителем Германии Александром Зверевым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена и Александра.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Счёт личных встреч — 6-3 в пользу Зверева (5-3 на харде). Карен побеждал его на «Мастерсах» в Париже-2018 (где стал чемпионом), в Монреале-2019 и в Торонто-2025 (в полуфинале). Александр был сильнее в Санкт-Петербурге-2016, на «Ролан Гаррос» — 2018, в финале Олимпиады в Токио в 2021 году, на «Мастерсах» в Майами и Цинциннати в 2024-м и в Цинциннати-2025 — правда, там Хачанов снялся при счёте 5:7, 0:3.

Открытый чемпионат США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Сетка US Open - 2026
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