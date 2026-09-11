Кори Гауфф опубликовала пост после поражения в 1/2 финала US Open от Рыбакиной

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост после поражения в 1/2 финала US Open – 2026 от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

«Отдала сегодня всё. Спасибо, Нью-Йорк. Это больно, но я вернусь», – написала Гауфф в одной из социальных сетей.

В финале Открытого чемпионата США – 2026 Елена Рыбакина встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая является действующей победительницей соревнований.

Открытый чемпионат США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября.