«Сейчас можно махнуть рукой и выиграть». Тони Надаль — о том, что он бы поменял в теннисе

Испанский теннисный тренер Тони Надаль высказал уникальное, по его мнению, предложение по изменениям в теннисе. Он предлагает уменьшить размер ракеток, чтобы сделать больший акцент на построении розыгрышей.

«Раньше ты должен был подготовить розыгрыш, создать способ его выиграть, подумать, куда отправишь мяч, и подняться к сетке, чтобы завершить его. Сейчас ты можешь стоять в двух метрах за задней линией, махнуть рукой и выиграть», – приводит слова Надаля Punto de Break.

Тони Надаль известен своей работой с племянником Рафаэлем Надалем, которого тренировал с 1990 по 2017 год. В активе у экс первой ракетки мира 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 победы на ТБШ и 14 титулов Открытого чемпионата Франции.