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Тони Надаль назвал нынешнее поколение теннисистов «переходным периодом»

Тони Надаль назвал нынешнее поколение теннисистов «переходным периодом»
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Испанский тренер Тони Надаль рассказал, что многим игрокам последних поколений не хватает тяги к борьбе. По мнению Надаля, некоторые теннисисты теряют мотивацию бороться в каждом своём матче. Как пример он назвал Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса.

«Когда я видел Циципаса раньше, он казался мне великолепным, он был на очень высоком уровне после победы на Итоговом турнире ATP и выхода в финал Парижа, но думаю, что потом он потерял уверенность и мотивацию. Рублёв, например, тоже далёк от своей лучшей версии; Зверев – тоже», – приводит слова Надаля Punto de Break.

Испанец также назвал Карлоса Алькараса и Янника Синнера игроками «огромного таланта» и идеальными кандидатами, способными возглавить «переходный период» в теннисе. По его мнению, уход «Большой тройки» станет не концом для этого вида спорта, а частью естественной смены звёзд.

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