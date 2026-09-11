Фонд Синнера объединился с Unicef для помощи 100 тыс. детей

Фонд итальянского теннисиста Янника Синнера объединился с Международной организацией защиты детей Unicef, чтобы дать шанс на образование почти 100 тысячам девочек и мальчиков из зон военных конфликтов и катастроф. За два года реализации проекта дети получат доступ к учебным материалам даже там, где нет школ.

«Образование — одно из фундаментальных прав, закреплённых в Конвенции ООН о правах ребёнка», — заявляет президент итальянского комитета Unicef Никола Грациано.

В рамках инициативы будут использоваться специальные наборы School-in-a-Box (на 40 учеников), Early Childhood Development Kit для дошкольников, а также Recreation Kit для организации спортивных занятий и игр. Проект позволит быстро доставлять учебные материалы туда, куда не доходит обычная помощь, а образование и спорт станут инструментами, которые помогут вернуть детям право строить будущее.

«В моменты кризиса, помимо учёбы, важны игра и физическая активность. Они дарят детям минуты спокойствия, поддерживают психоэмоциональное состояние и помогают справляться с травматичным опытом», — отмечает директор Фонда Синнера Кристина Таубер.