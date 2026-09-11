Александр Зверев раскритиковал организаторов US Open из-за расписания полуфиналов

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал организаторов US Open – 2026 за расписание полуфинальных встреч турнира. Зверев сыграет вторым запуском с российским теннисистом Кареном Хачановым.

«Не думаю, что это играет мне на руку. Определённо нет. Мне также немного с