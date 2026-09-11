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Александр Зверев раскритиковал организаторов US Open из-за расписания полуфиналов

Александр Зверев раскритиковал организаторов US Open из-за расписания полуфиналов
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал организаторов US Open – 2026 за расписание полуфинальных встреч турнира. Зверев сыграет вторым запуском с российским теннисистом Кареном Хачановым.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Не думаю, что это играет мне на руку. Определённо нет. Мне также немного с