Александр Зверев раскритиковал организаторов US Open из-за расписания полуфиналов
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал организаторов US Open – 2026 за расписание полуфинальных встреч турнира. Зверев сыграет вторым запуском с российским теннисистом Кареном Хачановым.
US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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Карен Хачанов
К. Хачанов
«Не думаю, что это играет мне на руку. Определённо нет. Мне также немного с