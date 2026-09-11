Анна Пушкарёва вышла в финал одиночного разряда юниорского US Open — 2026

971-я ракетка мира российская теннисистка Анна Пушкарёва вышла в финал розыгрыша юниорского US Open – 2026, обыграв чешку Яну Ковачкову (428-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Анна Пушкарёва выполнила три подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть бр