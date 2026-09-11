Анна Пушкарёва вышла в финал одиночного разряда юниорского US Open — 2026
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971-я ракетка мира российская теннисистка Анна Пушкарёва вышла в финал розыгрыша юниорского US Open – 2026, обыграв чешку Яну Ковачкову (428-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.
US Open — девушки. 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 19:10 МСК
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7
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Яна Ковачкова
Я. Ковачкова
Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Анна Пушкарёва выполнила три подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть бр