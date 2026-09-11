15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Пушкарёва — Яна Ковачкова, результат матча 11 сентября 2026, счет 2:0, 1/2 финала юниорского US Open — 2026

Анна Пушкарёва вышла в финал одиночного разряда юниорского US Open — 2026
Комментарии

971-я ракетка мира российская теннисистка Анна Пушкарёва вышла в финал розыгрыша юниорского US Open – 2026, обыграв чешку Яну Ковачкову (428-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

US Open — девушки. 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 19:10 МСК
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Яна Ковачкова
Чехия
Яна Ковачкова
Я. Ковачкова

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Анна Пушкарёва выполнила три подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть бр