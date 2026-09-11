Наталья Вихлянцева назвала финалистов US Open — 2026 в мужском одиночном разряде

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева назвала финалистов Открытого чемпионата США – 2026. В полуфиналах турнира сыграют Карен Хачанов (Россия) – Александр Зверев (Германия) и Фрэнсис Тиафо (США) – Бен Шелтон (США).

«Я выбрала вариант Хачанов – Тиафо. Карен умеет обыгрывать Зверева. Конечно, если бы играли на ранних стадиях, было бы проще, Зверев ещё не так разыгрался. Но есть же три победы на харде, например, прошлогодняя Канада на тай-брейке решающего сета. Будем болеть за Карена

Тиафо не ведёт по личкам с Беном, но иногда Бен может играть слишком расслабленно. В том плане, что он заигрывается в своём собственном ритме игры, придумывает слишком оригинальные розыгрыши, допуская множество невынужденных. После такого крутого матча с Карлосом может быть 50 на 50. Либо Бен отыграет феноменально и сегодня, либо мы сильно расстроимся в результате. Знаю, что всем импонирует Бен, его девушка, улыбчивые и добрые родители», – написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.