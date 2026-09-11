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Хачанов — Зверев: Александр выиграл первый сет матча 1/2 финала US Open — 2026

Хачанов — Зверев: Александр выиграл первый сет матча 1/2 финала US Open — 2026
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В эти минуты в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2026 встречаются 50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов и второй номер рейтинга 29-летний представитель Германии Александр Зверев. Немецкий теннисист выиграл первый сет — 6:3. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 36 минут.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена и Александра.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Сетка US Open - 2026
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