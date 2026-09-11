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Актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон присутствуют на игре Хачанов — Зверев на US Open

Актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон присутствуют на игре Хачанов — Зверев на US Open
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) проходит матч 1/2 финала US Open – 2026, в котором встречаются российский теннисист Карен Хачанов и немец Александр Зверев. С трибун за матчем наблюдают голливудские актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Фото: Скриншот трансляции

Мэттью Макконахи — обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и многих других. Актёр сыграл главную роль