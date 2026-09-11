Актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон присутствуют на игре Хачанов — Зверев на US Open

В эти минуты в Нью-Йорке (США) проходит матч 1/2 финала US Open – 2026, в котором встречаются российский теннисист Карен Хачанов и немец Александр Зверев. С трибун за матчем наблюдают голливудские актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон.

Фото: Скриншот трансляции

Мэттью Макконахи — обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и многих других. Актёр сыграл главную роль