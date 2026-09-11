Актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон присутствуют на игре Хачанов — Зверев на US Open
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) проходит матч 1/2 финала US Open – 2026, в котором встречаются российский теннисист Карен Хачанов и немец Александр Зверев. С трибун за матчем наблюдают голливудские актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон.
US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 7
|
|6 6
50
Карен Хачанов
К. Хачанов
Фото: Скриншот трансляции
Мэттью Макконахи — обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и многих других. Актёр сыграл главную роль