Хачанов — Зверев: Александр на тай-брейке забрал второй сет 1/2 финала US Open — 2026

В эти минуты в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2026 встречаются 50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов и второй номер рейтинга 29-летний представитель Германии Александр Зверев. Немецкий теннисист выиграл первый сет со счётом 6:3, второй сет также остался за Александром — 7:6 (9:7). На данный игровой отрезок спортсменами был затрачен 1 час 17 минут.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между вторым и третьим сетами. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена и Александра.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.