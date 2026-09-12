Карен Хачанов не смог выйти в финал US Open — 2026, проиграв Александру Звереву

50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал Открытого чемпионата США — 2026. На стадии 1/2 финала россиянин уступил второму номеру рейтинга 29-летнему представителю Германии Александру Звереву. Счёт встречи — 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6) в пользу немца.

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. В её рамках Хачанов шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Зверева 15 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За титул на соревнованиях Александр Зверев поспорит с победителем предстоящего матча между двумя американцами — Фрэнсисом Тиафо (12) и Беном Шелтоном (9).