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Александр Зверев — Карен Хачанов, результат матча 12 сентября 2026 года, счёт 3:0, 1/2 финала US Open — 2026

Карен Хачанов не смог выйти в финал US Open — 2026, проиграв Александру Звереву
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50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал Открытого чемпионата США — 2026. На стадии 1/2 финала россиянин уступил второму номеру рейтинга 29-летнему представителю Германии Александру Звереву. Счёт встречи — 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6) в пользу немца.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. В её рамках Хачанов шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Зверева 15 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За титул на соревнованиях Александр Зверев поспорит с победителем предстоящего матча между двумя американцами — Фрэнсисом Тиафо (12) и Беном Шелтоном (9).