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Читатели «Чемпионата» не верили в победу Хачанова на US Open — 2026

Читатели «Чемпионата» не верили в победу Хачанова на US Open — 2026
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Завершился опрос «Чемпионата», в котором было предложено выбрать потенциального победителя US Open – 2026 в мужском одиночном разряде перед стартом полуфинальной стадии. По версии большинства читателей, победу на турнире должен одержать немец, второй номер рейтинга ATP Александр Зверев. В возможную победу 50-й ракетки мира 30-летнего российского теннисиста Карена Хачанова читатели «Чемпионата» не верили. Ранее представитель Германии победил россиянина в трёх сетах со счётом 6:3, 7:6, 7:6.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с общими результатами опроса среди наших читателей о победителе мэйджора в Нью-Йорке в мужском одиночном разряде.