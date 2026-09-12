Читатели «Чемпионата» не верили в победу Хачанова на US Open — 2026
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Завершился опрос «Чемпионата», в котором было предложено выбрать потенциального победителя US Open – 2026 в мужском одиночном разряде перед стартом полуфинальной стадии. По версии большинства читателей, победу на турнире должен одержать немец, второй номер рейтинга ATP Александр Зверев. В возможную победу 50-й ракетки мира 30-летнего российского теннисиста Карена Хачанова читатели «Чемпионата» не верили. Ранее представитель Германии победил россиянина в трёх сетах со счётом 6:3, 7:6, 7:6.
US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 9
|7 8
|
|6 7
|6 6
50
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с общими результатами опроса среди наших читателей о победителе мэйджора в Нью-Йорке в мужском одиночном разряде.