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«Мне всё равно, кто на другой стороне». Рыбакина — о встрече с Соболенко в финале US Open

«Мне всё равно, кто на другой стороне». Рыбакина — о встрече с Соболенко в финале US Open
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мыслями о возможных исходах финала US Open — 2026, где она сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Это важный матч. Поскольку это финал, я чувствую, что мне всё равно, кто на другой стороне. Просто хочется победить и показать свой лучший результат. Я также не хочу слишком сильно давить на себя. Мы все очень близки по рейтингу. Даже если что-то пойдёт не так в финале, у меня всё еще есть другие возможности на других турнирах до конца года. Мы подталкиваем друг друга во время этих матчей. Очевидно, над чем нужно больше работать. Я думаю, это здорово, что играешь против того, кто заставляет тебя выкладываться на полную», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Открытый чемпионат США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Д