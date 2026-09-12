«Мне всё равно, кто на другой стороне». Рыбакина — о встрече с Соболенко в финале US Open

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мыслями о возможных исходах финала US Open — 2026, где она сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

«Это важный матч. Поскольку это финал, я чувствую, что мне всё равно, кто на другой стороне. Просто хочется победить и показать свой лучший результат. Я также не хочу слишком сильно давить на себя. Мы все очень близки по рейтингу. Даже если что-то пойдёт не так в финале, у меня всё еще есть другие возможности на других турнирах до конца года. Мы подталкиваем друг друга во время этих матчей. Очевидно, над чем нужно больше работать. Я думаю, это здорово, что играешь против того, кто заставляет тебя выкладываться на полную», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Открытый чемпионат США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Д