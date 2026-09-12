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Зверев повторил редчайшее достижение Федерера, добравшись до двух финалов ТБШ в сезоне

Зверев повторил редчайшее достижение Федерера, добравшись до двух финалов ТБШ в сезоне
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Вторая ракетка мира, представитель Германии Александр Зверев обеспечил себе участие в финале Открытого чемпионата США 2026 года. Наиболее высокорейтинговым оппонентом немецкого теннисиста на текущем турнире был 22-й номер рейтинга ATP итальянец Лучано Дардери.

Таким образом, как сообщает портал Opta Ace в соцсети X, Зверев на пути к финалу ТБШ ни разу не встретился ни с одним игроком из топ-20. Ранее в этом году Александр уже играл в решающем матче «Ролан Гаррос», где ему также не противостояли представители топ-20 мирового рейтинга.

С момента введения компьютерного рейтинга ATP в 1973 году лишь один игрок выходил в финалы двух турниров «Большого шлема» за сезон, не сыграв ни с одним соперником из топ-20 — Роджер Федерер в 2008 году (на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне»).

За титул соревнований Зверев поспорит с победителем предстоящего матча между двумя американцами — Фрэнсисом Тиафо (12) и Беном Шелтоном (9).

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